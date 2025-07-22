«Спасибо ей». В США сообщили, почему Трамп начал угрожать РФ

По словам конгрессмена Дона Бэкона, американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум России с требованием заключить мирное соглашение с Украиной, сославшись на влияние своей жены Мелании, регулярно информирующей его о ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», – цитируют американского политика.

Ранее Трамп в ультимативной форме заявил, что если Москва не заключит мир с Киевом, то введет США 100-процентные тарифы на импортируемые из России товары и дополнительные пошлины на страны, покупающие российские энергоносители.

Он также заявил о заключении соглашения между США и ЕС о поставках американских вооружений в Украину, расходы по которым возьмет на себя Европа. В числе будущих поставок – системы Patriot.

Представитель Кремля назвал данную идею бизнес-инициативой, в то время как в Европе возникли разногласия по вопросу финансирования: Франция, Чехия, Италия и Венгрия отказались участвовать в закупках.

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