Ставка рефинансирования сегодня снижается до 9,5% годовых

Новости Беларуси. Позитивный сигнал для рынка и признак деловой активности. Сегодня самый значимый индикатор развития экономики – ставка рефинансирования, снижается на четверть пункта – до 9,5 % годовых. Финансовые результаты реального сектора на достойном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство сфер экономики адаптированы к новым условиям. Начали рост и валовой внутренний продукт, и объемы промышленного производства. А самое важное – замедление инфляции. По итогам пяти месяцев в годовом исчислении (3,7 %) даже ниже целевого показателя. Сейчас у регулятора есть возможность постоянно снижать ставку и таким образом смягчать монетарную политику. А это в свою очередь еще больше поспособствует дальнейшему развитию. Социально-экономическая модель Беларуси показывает устойчивость и управляемость.