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Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»

14 января 2020 16:36
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Новости Беларуси. Встречи с трудовыми коллективами дают возможность реально оценить ситуацию на местах. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»-1

В год здесь выпускают 15 тысяч тонн продукции, которую фабрика экспортирует в 18 стран. Первую строчку в этом списке занимает Россия – более половины всех поставок. Среди партнеров также Украина, Казахстан, Китай, Монголия, Израиль.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»-4

За 2019 год предприятие отгрузило продукцию более чем на 1,5 миллиона долларов. Кроме того, неоднократно изделия фабрики были отмечены многочисленными наградами на международных конкурсах.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»-7

Сергей Трибой, заместитель директора по коммерческой деятельности кондитерской фабрики:
Сегодня мы на внутреннем рынке продаем порядка 23-24 % всего печенья, которое реализуется в республике. Нам необходимо, естественно, расширять свои позиции.

Мы в том числе расширяем свою ассортиментную линейку. Сейчас мы стараемся концентрироваться на таких направлениях, как детское печенье и здоровое питание.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»-10

Успех на рынке предприятию обеспечивают современное оборудование, а также опыт квалифицированных специалистов.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»-13

С коллективом Наталья Кочанова тоже пообщалась. На встрече затронули вопросы занятости, соотношения роста заработной платы и производительности труда, а также контроля за ценами.

Наталья Кочанова посетила кондитерскую фабрику «Слодыч»-16

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Кочанова # Сергей Трибой # Фотофакт

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