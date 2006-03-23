Наши БелАЗы ждут в Узбекистане

Белорусский автомобильный завод поставит в Узбекистан в текущем году 25 самосвалов грузоподъемностью 45 и 130 тонн. Общая стоимость контрактов составляет более 7 миллионов долларов, сообщили на предприятии. Переговоры состоялись в Ташкенте во время проведения Национальной выставки Беларуси. Узбекские горнодобывающие, металлургические, строительные компании заинтересованы в приобретении еще 115 самосвалов "БелАЗ". Но осуществление поставок затруднено сложной разрешительной схемой на приобретение импорта узбекскими потребителями. Стороны рассчитывают, что вступление Узбекистана в ЕврАзЭС позволит разрешить эти проблемы. В настоящее время в этой стране работает дилер Белорусского автомобильного завода. В Узбекистане белорусские карьерные самосвалы работают на Новаинском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах, на цементных заводах, в строительстве. Сейчас эти предприятия обновляют оборудование и технику и заинтересованы в приобретении модернизированных самосвалов и запасных частей.