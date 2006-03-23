В Беларуси вводится системный подход к строительству жилья для нуждающихся в нем граждан. В соответствии с постановлением Совмина, начиная с нынешнего года, такое жилье будет строиться в соответствии с пятилетними и двухлетними планами его проектирования, строительства и финансирования. Разработка планов станет вестись с учетом существующей очереди реального спроса граждан. На стадии проектирования будет известно: сколько домов для нуждающихся построят в каждом населенном пункте, какими будут эти дома и с какой планировкой. Объемы строительства такого жилья будут увеличиваться с каждым годом. Так, уже в нынешнем году для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построят не менее 60% от общего объема ввода жилья - а это около 2,5 млн.кв.метров. В последующие годы этот показатель достигнет 80%. Все это позволит уменьшить очередь на жилье.