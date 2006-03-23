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Бюджет столицы уточнен

23 марта 2006 14:40
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На очередной, 17-ой сессии Мингорсовета рассматривается 11 вопросов. Большинство из них носят чисто экономический характер.На очередной, 17-ой сессии Мингорсовета рассматривается 11 вопросов. Большинство из них носят чисто экономический характер. В частности, депутаты уже уточнили отдельные показатели бюджета города на 2005 год и теперь рассматривают вопрос о внесении дополнений в бюджет Минска на текущий год. Такая корректировка показателей требуется в связи с перераспределением некоторых доходных и расходных статей, пояснили в Мингорсовете.
# Экономика

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