Бюджет столицы уточнен

На очередной, 17-ой сессии Мингорсовета рассматривается 11 вопросов. Большинство из них носят чисто экономический характер.На очередной, 17-ой сессии Мингорсовета рассматривается 11 вопросов. Большинство из них носят чисто экономический характер. В частности, депутаты уже уточнили отдельные показатели бюджета города на 2005 год и теперь рассматривают вопрос о внесении дополнений в бюджет Минска на текущий год. Такая корректировка показателей требуется в связи с перераспределением некоторых доходных и расходных статей, пояснили в Мингорсовете.