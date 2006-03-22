Производство санитарных изделий в Беларуси будет расширяется

В Беларуси будет налажено производство собственных санитарно-гигиенических изделий.На прилавках аптек появятся бинты, марля, одноразовые шприцы и ряд другой продукции отечественного производства. До настоящего времени эти изделия приходилось закупать у стран-соседей. Более пятидесяти миллиардов рублей ежегодно тратилось на их приобретение. За счёт собственного производства планируется не только обеспечить потребности страны в этой продукции, но и наладить экспорт. Как отмечают специалисты, производимая продукция будет востребована не только белорусскими, но и зарубежными покупателями. С целью реализации данной программы планируется уже в текущем году на действующих производственных мощностях предприятий концернов Белместпрома, Беллегпрома и общества инвалидов увеличить объём производимой продукции. В основном - это марля медицинская, бинты стерильные, бинты пластичные. Собственное производство санитарно-гигиенических изделий позволит сэкономить бюджетные средства, обеспечит поступление налоговых платежей в республиканский бюджет, а также создаст дополнительные рабочие места.