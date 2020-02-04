«Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов». Беларусь и Литва обсудили торгово-экономические отношения двух стран

Новости Беларуси. Линас Линкявичюс и Сергей Румас обсудили актуальную повестку дня. Особое внимание – торгово-экономическим отношениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва входит в десятку крупнейших импортеров белорусской продукции. В нашей стране работает почти 600 компаний с литовским капиталом. Пользуясь случаем, Линас Линкявичюс передал приглашение Сергею Румасу посетить белорусско-литовский бизнес форум. Он пройдет в мае в Клайпеде.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

Наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов. На протяжении последних пяти лет белорусские грузы обеспечивают 30-процентную загрузку Клайпедского государственного морского порта.

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:

Пользуясь случаем, хотел бы передать вам приглашение от моего премьера на тот форум, который вы упомянули, – в мае месяце. Если у вас найдется время, это было бы очень полезно.

Переговоры прошли и в белорусском МИД. Владимир Макей отметил, что наша страна готова к поиску компромисса по проблемным вопросам. В том числе – БелАЭС. В Островце готовы принять делегации европейских экспертов, которые смогут убедиться в полной безопасности атомной электростанции. Визит запланирован на март.

Ежегодный объем литовских инвестиций в Беларусь превышает 150 миллионов долларов.