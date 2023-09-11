«Нам удастся достичь 1,5 миллиарда долларов». Посол Турции о товарообороте с Беларусью

Новости Беларуси. Товарооборот растет, отношения углубляются, но нерешенные вопросы еще остались. Сотрудничество между Минском и Анкарой Президент обсудил с главой дипломатической миссии Турции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны связывают крепкие двусторонние отношения. Президенты Беларуси и Турции постоянно поддерживают контакты. Регулярно проводят телефонные разговоры и встречи. Налажено конструктивное взаимодействие и на международных площадках. Минск и Анкара взаимно поддерживают кандидатуры в выборные органы ООН. У обеих стран присутствует интеграционный интерес к ШОС. По ряду вопросов международных отношений у наших стран схожие позиции: выступаем за дипломатическое разрешение конфликта в Украине, придерживаемся многополярного мироустройства. Лукашенко – послу Турецкой Республики: «Нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют»

Посол передал теплое приветствие от Президента Турции и слова искренней признательности белорусской стороне за помощь, оказанную после землетрясения в Турции в феврале 2023 года. Тогда Беларусь в зону стихийного бедствия направила гуманитарную помощь и спасателей. Ежегодно белорусские авиаторы МЧС участвуют в ликвидации лесных пожаров в Турции. Новые вершины определены и для показателей совместного товарооборота, который заметно растет.

Мустафа Озджан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

Что касается товарооборота, то, несомненно, нам удастся достичь полутора миллиардов долларов. Тем не менее мы должны понимать, что существуют внешние факторы, которые, к сожалению, не помогают нам работать в этом направлении достаточно быстро. Но мы готовы работать вместе, чтобы найти взаимоприемлемые решения. Турция очень тесно связана с западным миром и западными институтами, что приходится учитывать при развитии отношений с другими странами.