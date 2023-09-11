В Беларуси намолотили более 7,12 млн тонн зерна, включая рапс

Новости Беларуси. Жатва почти закончена. Работа активизируется в полях с кукурузой, сахарной свеклой и картофелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занятость населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и экспорт. Все это – сельское хозяйство. Большое внимание развитию агропромышленного комплекса и обеспечению населения всеми необходимыми продуктами с самого начала своей президентской деятельности уделяет Александр Лукашенко. И сейчас мы видим высокие результаты этой работы.

По данным Минсельхозпрода на 11 сентября, вес общереспубликанского каравая – более 7 миллионов 120 тысяч тонн, включая рапс. Из них 6 миллионов 137 тысяч тонн зерновых, зернобобовых культур и более 983 тысяч тонн маслосемян рапса. Собрано свыше 5,4 миллиона тонн зеленой массы кукурузы. На зерно ее убирают в Брестской, Минской, Гомельской и Гродненской областях, средняя урожайность превышает 72 центнера с гектара. Продолжается уборка крупяных культур и заготовка льнотресты.