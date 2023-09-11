Прямой эфир

В Беларуси намолотили более 7,12 млн тонн зерна, включая рапс

11 сентября 2023 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жатва почти закончена. Работа активизируется в полях с кукурузой, сахарной свеклой и картофелем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси намолотили более 7,12 млн тонн зерна, включая рапс-1

Занятость населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и экспорт. Все это – сельское хозяйство. Большое внимание развитию агропромышленного комплекса и обеспечению населения всеми необходимыми продуктами с самого начала своей президентской деятельности уделяет Александр Лукашенко. И сейчас мы видим высокие результаты этой работы.

В Беларуси намолотили более 7,12 млн тонн зерна, включая рапс-4

По данным Минсельхозпрода на 11 сентября, вес общереспубликанского каравая – более 7 миллионов 120 тысяч тонн, включая рапс. Из них 6 миллионов 137 тысяч тонн зерновых, зернобобовых культур и более 983 тысяч тонн маслосемян рапса. Собрано свыше 5,4 миллиона тонн зеленой массы кукурузы. На зерно ее убирают в Брестской, Минской, Гомельской и Гродненской областях, средняя урожайность превышает 72 центнера с гектара. Продолжается уборка крупяных культур и заготовка льнотресты.

В ближайшие дни в помощь аграриям погода: тепло пока сохраняется, но уже со второй половины недели синоптики обещают настоящее дыхание осени. Холодный атмосферный фронт принесет дожди и понизит температуру воздуха.

# Уборочная кампания # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
15 контрактов на сумму более 93 млн рублей подписано по итогам белорусско-узбекского бизнес-форума
10 сентября 2023 17:04

15 контрактов на сумму более 93 млн рублей подписано по итогам белорусско-узбекского бизнес-форума

На рынке недвижимости растёт количество кредитных ресурсов
08 сентября 2023 16:55

На рынке недвижимости растёт количество кредитных ресурсов

БУТБ аккредитовала первого брокера в Монголии
08 сентября 2023 16:55

БУТБ аккредитовала первого брокера в Монголии