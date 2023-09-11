В Беларуси заготовили почти 130 тысяч тонн картофеля
Новости Беларуси. В Беларуси завершена уборка зерновых колосовых культур. Об этом сообщает Минсельхозпрод. Сейчас усилия аграриев сосредоточены на сборе кукурузы и корнеплодов. В хозяйствах активно убирают второй хлеб. Заготовлено почти 130 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 360 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Гомельской области этот показатель на треть превышает прошлогодний, что не может не радовать аграриев после потери по зерновым. В юго-восточном регионе под эту культуру отвели более 3 000 гектаров. Для посадки используют сорта как импортной, так и белорусской селекции. Из-за климатических изменений предпочтение отдают тем, что хорошо переносят засуху.
Юрий Васильцов, директор сельхозпредприятия «Тихиничи»:
Постоянно из года в год проводим эксперименты, закладываем новые сорта. Чтобы определить их потенциальную урожайность, выбираем сорта, которые более пригодны для возделывания у нас на Гомельской области. Более засухоустойчивые сорта. Сегодня мы день находимся на урочище, на котором возделывается сорт «Родриго». 500 центнеров с гектара мы имеем урожайность.
С борозды картофель отправляют на сортировку и в хранилище. Чтобы клубни сохранили свежесть и качество до весны, они проходят карантин: их высушивают, охлаждают и закладывают в камеру, где поддерживается температура на уровне +5 градусов. Для хозяйства «Тихиничи» картофель – культура с высокой рентабельностью. Продукцию реализуют не только в Беларуси, но и поставляют на экспорт в Сербию и Молдову.