В Беларуси заготовили почти 130 тысяч тонн картофеля

Новости Беларуси. В Беларуси завершена уборка зерновых колосовых культур. Об этом сообщает Минсельхозпрод. Сейчас усилия аграриев сосредоточены на сборе кукурузы и корнеплодов. В хозяйствах активно убирают второй хлеб. Заготовлено почти 130 тысяч тонн картофеля при средней урожайности 360 центнеров с гектара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Гомельской области этот показатель на треть превышает прошлогодний, что не может не радовать аграриев после потери по зерновым. В юго-восточном регионе под эту культуру отвели более 3 000 гектаров. Для посадки используют сорта как импортной, так и белорусской селекции. Из-за климатических изменений предпочтение отдают тем, что хорошо переносят засуху.

Юрий Васильцов, директор сельхозпредприятия «Тихиничи»:

Постоянно из года в год проводим эксперименты, закладываем новые сорта. Чтобы определить их потенциальную урожайность, выбираем сорта, которые более пригодны для возделывания у нас на Гомельской области. Более засухоустойчивые сорта. Сегодня мы день находимся на урочище, на котором возделывается сорт «Родриго». 500 центнеров с гектара мы имеем урожайность.