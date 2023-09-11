Лукашенко – послу Турецкой Республики: «Нужно снимать нерешённые вопросы, которые у нас существуют»

Новости Беларуси. Беларуси и Турции удалось немало сделать по части углубления взаимодействия, но есть нерешенные вопросы. Об этом сегодня, 11 сентября, шел разговор во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с послом Турции в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям наших стран более 30 лет. И активно сотрудничаем мы по многим направлениям. Растет товарооборот. За первое полугодие 2023-го он составил почти 675 миллионов долларов. Это на треть больше прошлогодних показателей.

Тесное взаимодействие налажено по линии МЧС. Ежегодно Турция сталкивается с лесными пожарами. И каждый год на помощь коллегам-пожарным отправляются белорусские спасатели. Только в 2022-м наши авиаторы совершили 265 вылетов. Не остались в стороне и во время мощного землетрясения в Турции в феврале 2023 года, в результате которого погибли десятки тысяч человек. Мустафа Озджан во время встречи с Александром Лукашенко выразил огромную благодарность за оказанную белорусской стороной помощь.

К слову, импульс белорусско-турецкому сотрудничеству придают контакты на высшем уровне. Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган регулярно проводят телефонные разговоры и встречи на международных площадках. Белорусский лидер с визитами в Турции был четыре раза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За последнее время нам удалось немало сделать в плане углубления отношений между Беларусью и Турецкой Республикой. Остается ряд нерешенных вопросов в связи с нашей договоренностью с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Но я думаю, это вопросы решаемые. У нас схожие позиции по многим проблемам международных отношений, в том числе и по кризисной ситуации в Украине. Мы не раз об этом говорили. И Турция, и Беларусь выступают с позиций дипломатического разрешения этого конфликта.

Что касается наших торгово-экономических отношений, когда-то мы достигли договоренностей о достижении полуторамиллиардного товарооборота. По-моему, больше миллиарда мы уже второй год имеем товарооборот. Нам надо выходить на этот уровень. Тем более возможности такие есть. У нас большой интерес к вашей суверенной независимой политике. Вы решаете вопросы так, как нужно турецкому народу. В этом, конечно, ваш Президент превзошел, можно сказать, всякие ожидания турецкого народа. Мы готовы делать все, чтобы ваша страна развивалась.

Мы не благотворители. Мы также от этого должны иметь и имеем соответствующий результат. Но нужно снимать нерешенные вопросы, которые у нас существуют. И мы очень надеемся, что в этой непростой ситуации Турция подставит нам плечо.