Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-июле вырос до 53,8 млрд долларов

Новости Беларуси. Беларусь всегда была и остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь речь о торговле. С начала 2023 года внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос до 53 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это почти на 13,5 % больше, чем за январь-июль 2022-го. Такие данные приводит Нацбанк. За этот период экспорт прибавил более 6 %, импорт – свыше 21 %. Белорусская экономика успешно восстанавливается, вследствие чего показатели импорта растут опережающими темпами. Сальдо внешней торговли услугами в январе-июле оставалось положительным и составило свыше 1,5 миллиарда долларов.