Внешнеторговый оборот Беларуси в январе-июле вырос до 53,8 млрд долларов

Новости Беларуси. Беларусь всегда была и остается открытой для взаимовыгодного сотрудничества. В первую очередь речь о торговле. С начала 2023 года внешнеторговый оборот товаров и услуг вырос до 53 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.