Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока

Новости Беларуси. Бизнесмены Беларуси и Австрии выступают за развитие сотрудничества на пространстве ЕАЭС и ЕС. 19 марта стороны обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялось заседание белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Участники уверены: для успешной реализации проектов необходимо сблизить технические стандарты и гармонизировать законодательства. Темами встречи также стали развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, экологии и туризме.

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Бизнес-сообщества обеих стран выступают за возвращение к идее создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Австрийский бизнес считает важным налаживание диалога между Европейской комиссией и Евразийской экономической комиссией. Это то, за что мы последовательно выступаем как Беларусь.

Франц Вессиг, генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства дигитализации и экономической политики Австрии:

На этой встрече мы попытались прозондировать, какие существуют возможности для сотрудничества между австрийским и белорусским бизнесом. Также мы сделали акцент на австрийское бизнес-агентство, которое призвано оказывать поддержку белорусским предпринимателям при инвестировании в Австрии.