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Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока

19 марта 2019 14:11
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Новости Беларуси. Бизнесмены Беларуси и Австрии выступают за развитие сотрудничества на пространстве ЕАЭС и ЕС. 19 марта стороны обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока-1

В Минске состоялось заседание белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Участники уверены: для успешной реализации проектов необходимо сблизить технические стандарты и гармонизировать законодательства. Темами встречи также стали развитие сотрудничества в сельском хозяйстве, экологии и туризме.

Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока-4

Олег Кравченко, заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Бизнес-сообщества обеих стран выступают за возвращение к идее создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Австрийский бизнес считает важным налаживание диалога между Европейской комиссией и Евразийской экономической комиссией. Это то, за что мы последовательно выступаем как Беларусь.

Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока-7

Франц Вессиг, генеральный директор по внешнеэкономическим связям Федерального министерства дигитализации и экономической политики Австрии:
На этой встрече мы попытались прозондировать, какие существуют возможности для сотрудничества между австрийским и белорусским бизнесом. Также мы сделали акцент на австрийское бизнес-агентство, которое призвано оказывать поддержку белорусским предпринимателям при инвестировании в Австрии.

Бизнесмены Беларуси и Австрии обсудили идею создания общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока-10

За 2018 год австрийские инвестиции составили более 300 миллионов долларов. Бизнес этой страны присутствует в проектах банковской, страховой, телекоммуникационной и других сфер. Переговоры двух стран о возможных деловых перспективах продолжатся 20 марта в Гродно.

# Беларусь-Австрия # Экономика # Олег Кравченко # Франц Вессиг # Фотофакт

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