Новости Беларуси. Налог на добавленную стоимость на услуги электросвязи повысится до 25%. 26 марта в Министерстве финансов прокомментировали изменения в белорусском законодательстве.

НДС также будет начисляться и с услуг по перевозке пассажиров. Правда, на стоимости проезда это не отразится. Транспортные предприятия получат компенсацию. Всё это делается в целях сбалансированности бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Амарин, министр финансов Республики Беларусь:

Дополнительные доходы бюджета составят около 1 триллиона 400 миллиардов до конца года. В целях социальной поддержки малообеспеченных слоев населения с 1 марта предполагается повышение бюджета прожиточного минимума до 1 миллиона 640 тысяч рублей. И это повлечет повышение всех связанных с этим параметром социальных выплат.

Отмена и сокращение налоговых льгот является одним из пунктов программы сотрудничества Беларуси с Евразийским фондом стабильного развития и Международным валютным фондом.