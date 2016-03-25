Беларусь и Словения подписали документы о сотрудничестве в области энергетики

Новости Беларуси. Сегодня утром делегация из Словении почтила память павших воинов в годы Великой Отечественной войны. Венки и цветы легли к подножью монумента и к Вечному огню на площади Победы в Минске.

Затем делегация из Словении направилась в белорусский МИД. Там руководители крупнейших энергетических холдингов двух стран подписали документы о сотрудничестве в области энергетики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, специалисты из Альпийско-Дунайского региона Европы помогут белорусам реконструировать электрические подстанции в столичном микрорайоне Чижовка, вблизи Камвольного комбината и Химического завода. Намечены планы и по строительству новых объектов — электрических сетей и современных подстанций.

Помимо этого, за столом переговоров делегации обсудили перспективу экономической дипломатии. Так, Беларусь и Словения договорились развивать существующие и устанавливать новые тесные контакты.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Ряд словенских компаний уже активно работает в Беларуси. Подтверждением этому являются и подписанные сегодня документы. Мы считаем, что весьма перспективными сферами являются фармацевтика, энергетика, строительство, машиностроение, сельское хозяйство, телекоммуникации, туризм.

Словения выступает за скорейшее упрощение визового режима. Дипломаты уверены: такая мера поспособствует развитию туризма между странами и установлению культурных связей.

Карл Эръявец, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Словения:

Словения поддерживает и выступает за скорейшее подписание соглашений об облегчении, упрощении визового режима. Точно так же как и за подписание соглашений о партнерстве во имя мобильности. Мы убеждены, что люди должны иметь возможность свободно перемещаться. Будь они предпринимателями, простыми людьми, студентами.