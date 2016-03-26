«Молоко – 1 руб. 10 коп»: в Министерстве торговли объяснили, какими должны быть ценники после деноминации

Новости Беларуси. Министерство торговли подготовило разъяснения о порядке оформления ценников, меню, иной информации о цене товаров, продукции общественного питания, тарифов в период параллельного обращения денежных знаков образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года.

Кроме того, магазинам рекомендовано уже с 1 апреля писать ценники в старых и новых деньгах. Рекомендовано использовать этикет-ленту двух цветов, при этом одним цветом выделять цену до деноминации, другим – после.

С текстом разъяснения можно ознакомиться на сайте ведомства.

Деноминация в Беларуси. Почему стоит вспомнить советский «червонец» и как поменяются цены в магазинах. Здесь подробнее.