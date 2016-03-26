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«Молоко – 1 руб. 10 коп»: в Министерстве торговли объяснили, какими должны быть ценники после деноминации

26 марта 2016 13:20
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Новости Беларуси. Министерство торговли подготовило разъяснения о порядке оформления ценников, меню, иной информации о цене товаров, продукции общественного питания, тарифов в период параллельного обращения денежных знаков образца 2000 года и денежных знаков образца 2009 года.

«Молоко – 1 руб. 10 коп»: в Министерстве торговли объяснили, какими должны быть ценники после деноминации-1

Кроме того, магазинам рекомендовано уже с 1 апреля писать ценники в старых и новых деньгах. Рекомендовано использовать этикет-ленту двух цветов, при этом одним цветом выделять цену до деноминации, другим – после.

С текстом разъяснения можно ознакомиться на сайте ведомства.

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# Экономика # Деноминация в Беларуси

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