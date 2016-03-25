Новости экономики за 25.03.2016

Новости Беларуси. Представители Всемирного банка вернутся в Беларусь в апреле. В планах - обсудить ряд проектов в сфере развития инфраструктуры. Один из них нацелен на улучшение экономики и экологии Гродненской области.

Беларусь планирует увеличить объем переработки твердых бытовых отходов. Для этих целей правительство рассчитывает привлечь новый кредит Всемирного банка. Несколько предприятий будут объединены в единый кластер в Гродненской области. Экономический эффект – рост до 70% доли использования ТБО в виде вторсырья и топлива. Кроме того, проект существенно снизит нагрузку на окружающую среду.

ЗОЛОТЫЕ ЭМБРИОНЫ

Новая статья белорусского экспорта в Россию. Столичная птицефабрика начала поставки куриных эмбрионов. Их используют для производства вакцин. Экономисты предприятия подсчитали, что такой товар приносит больший доход, чем яйца. В этом году планируется поставить в Россию до 15 миллионов эмбрионов.

«ВТОРИЧКА» НА ПОДЪЕМЕ

28 тысяч за «однушку». Рынок вторичной недвижимости достиг дна и пошел вверх. Количество сделок по итогам февраля выросло на 64% по сравнению с первым месяцем года.

Росту продаж способствовало падение цен. К примеру, в Минске продано несколько квартир по цене менее 700 долларов за метр при их средней рыночной цене в 1100. Самые дорогие апартаменты в столице в феврале продали по 3,5 тысячи за квадрат.

Светлана Куделко, заместитель директора по продажам агентства недвижимости:

На рынке появился новый пласт покупателей, у которых было недостаточно денег в прошлом году, чтобы приобрести недвижимость. Сегодня они имеют такую возможность.

НУЛЕВЫЕ ПОШЛИНЫ

Евразийский союз снижает ввозные пошлины на овощи, фрукты и орехи. Урожай в странах ЕАЭС не позволяет удовлетворить внутренний спрос на некоторые товары.

Потенциально подешеветь должны брокколи, брюссельская и цветная капусты – ставки по ним снижаются с 11 до 5%, на фисташки, финики и изюм пошлины вовсе обнуляются.

НАМЫЛЯТ ШЕЮ

Минторг пошел в баню. Специалисты министерства проверят обоснованность цен в данных заведениях. После исключения этих услуг из числа социально-значимых, руководство некоторых бань резко повысило тарифы. За первый квартал скачок превысил 50%. В итоге попариться в некоторых районных центрах стоит в 2 раза дороже, чем в Минске.

Доллар и евро уходят на выходные на понижении. Американская валюта опустилась на 26 пунктов. Курс на ближайшие три дня 20.232. Евро подешевел на 53 рубля. Российская валюта частично отыграла вчерашнее снижение, подорожав до 295,24, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.