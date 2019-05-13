«Мы приехали, чтоб поучиться». Латвия заинтересована развивать сотрудничество с Беларусью в IT-сфере

Новости Беларуси. Перспективы двусторонних отношений 13 мая обсудили парламентарии двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Латвийцы высоко оценивают наши достижения в индустрии высоких технологий. Особенно впечатляет опыт ПВТ и «Великого камня». Кстати, в индустриальный парк под Минском инвестировали уже несколько латвийских компаний.

Всего в Беларуси реализуют около 600 инвестиционных проектов. Только за 2018 год в экономику нашей страны из латвийского капитала поступило больше 100 миллионов долларов. Соседи намерены также изучить опыт белорусов в достижении Целей устойчивого развития. Латвийцы как раз сейчас заняты разработкой своей национальной стратегии.

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Конечно, мы поделимся нашим опытом. И нас в первую очередь здесь интересует, кроме вопросов экономики, отношений наших народов, это экологическая составляющая: трансграничные водные ресурсы и их сохранение, внедрение «зелёных» технологий.

Вячеслав Домбровскис, депутат Сейма Латвии:

Мы приехали, я не стесняюсь сказать, в первую очередь, чтоб поучиться у Беларуси. Мы специально приехали посмотреть ПВТ и индустриальный парк «Великий камень». Весьма интересно было посмотреть, как у вас всё устроено, как вы добились таких очень впечатляющих результатов.