Белорусские продукты питания и нефтехимию представили на международной выставке в Сербии

Новости Беларуси. Экспозиция отечественных предприятий под ставшим уже узнаваемым единым брендом «Made in Belarus» начала работу на Международной сельскохозяйственной выставке в Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашу страну представляют компании нефтехимической отрасли, а также производители продуктов питания. На открытой площадке выставлена белорусская сельскохозяйственная техника. Ряд участников уже работают на сербском рынке, другие рассчитывают найти деловых партнеров в ходе форума.