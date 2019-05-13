Квадратный метр за 1000 рублей. В Фаниполе активно строят доступное жилье

Новости Беларуси. Город для жизни. Сразу несколько новых многоэтажных домов строят в Фаниполе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Таким образом, здесь реализуют поручение Президента по поддержке многодетных семей. Фаниполь не просто город-спутник, а еще и самый молодой среди соседних со столицей населенных пунктов. Население здесь молодеет как за счет естественного прироста, так и в результате миграции. Поэтому основную часть квартир в новых домах получат именно семьи.