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Минское «Динамо» разгромило «Трактор» со счетом 8:0

17 апреля 2025 07:34
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В третьем матче четвертьфинала плей-офф КХЛ минское «Динамо» разгромило челябинский «Трактор» со счетом 8:0. Об этом пишет РИА Новости.

Голы в составе победителей забили Вадим Мороз (2), Брэди Лайл, Виталий Пинчук, Кристофер Тирни, Даниил Липки, Егор Бориков и Илья Усов.

Минское «Динамо» разгромило «Трактор» со счетом 8:0-1

Фото: pixabay

На игре также присутствовали Дарья Домрачева и Оле Эйнар Бьорндален. Это крупное поражение повторило антирекорд «Трактора». «Динамо» праздновало самую крупную победу в своей истории. Вратарь Василий Демченко провел второй «сухой» матч в плей-офф.

Общий счет в серии – 2:1 в пользу «Трактора». Следующий матч – 18 апреля в Минске.

# Хоккей

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