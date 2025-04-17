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Определились все пары ½ финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025

17 апреля 2025 07:24
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Стали известны полуфиналисты Лиги чемпионов. «Арсенал» сразится с ПСЖ, а «Барселона» с «Интером». Об этом пишет ТАСС.

Определились все пары ½ финала Лиги чемпионов сезона-2024/2025-1

Фото: pixabay

Лондонцы выбили мадридский «Реал» (3:0, 2:1), а парижане прошли «Астон Виллу» (3:1, 2:3). В другой паре каталонцы обыграли «Боруссию» (4:0, 1:3), а миланцы смогли одолеть «Баварию» (2:1, 2:2).

Поединки полуфинала пройдут 29-30 апреля, ответные игры – 6-7 мая, а финал состоится 31 мая в Мюнхене.

# Футбол

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