8 немецких банков отказались инвестировать в оборону Германии

Банки отказываются вкладывать деньги в компании, зарабатывающие на милитаризации, несмотря на рост их акций. По мнению финансистов, обеспечение безопасности – задача государств, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов. Все это происходит на фоне ухудшения экономических перспектив Германии. Ранее сообщалось, что инвесторы утратили веру в успехи немецкой экономики. Это случилось из-за того, что торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, препятствует промышленному восстановлению ФРГ.