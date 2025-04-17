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8 немецких банков отказались инвестировать в оборону Германии

17 апреля 2025 07:20
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8 немецких банков отказались инвестировать в оборону Германии. Финансовые организации пояснили это решение этическими соображениями, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

8 немецких банков отказались инвестировать в оборону Германии-2

Банки отказываются вкладывать деньги в компании, зарабатывающие на милитаризации, несмотря на рост их акций. По мнению финансистов, обеспечение безопасности – задача государств, а частный капитал не должен способствовать эскалации конфликтов. Все это происходит на фоне ухудшения экономических перспектив Германии. Ранее сообщалось, что инвесторы утратили веру в успехи немецкой экономики. Это случилось из-за того, что торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, препятствует промышленному восстановлению ФРГ.

# Германия

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