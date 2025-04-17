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Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник за ночь над регионами РФ

17 апреля 2025 07:19
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Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силами ПВО был сбит 71 украинский беспилотник в шести областях. Об этом пишет РИА Новости.

Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник за ночь над регионами РФ-1

Фото: pixabay

Главный удар наносился по Курской области, где было ликвидировано 49 беспилотников. Также дроны были сбиты в Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областях. Вооруженные силы Украины по-прежнему пытаются атаковать российские объекты, но ПВО успешно их пресекает.

# Оружие и боеприпасы

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