Силы ПВО сбили 71 украинский беспилотник за ночь над регионами РФ

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силами ПВО был сбит 71 украинский беспилотник в шести областях. Об этом пишет РИА Новости.

Главный удар наносился по Курской области, где было ликвидировано 49 беспилотников. Также дроны были сбиты в Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областях. Вооруженные силы Украины по-прежнему пытаются атаковать российские объекты, но ПВО успешно их пресекает.