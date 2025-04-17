Продолжается официальный визит делегации Брестской области в китайскую провинцию Ляонин

В его структуре 22 отдельных института. В числе основных направлений исследований – создание новых сортов и агротехники для полевых и овощных культур, плодовых деревьев. Заняты здесь также исследованиями и консультациями в области биотехнологии; хранения и переработки сельхозпродукции, защиты растений. Интересен опыт академии в разработке уникальной технологии получения двух урожаев овощей в год с минимальными затратами на обогрев теплиц, с использованием органических удобрений. Кроме аграрного сектора, Брестская область готова сотрудничать с КНР в машиностроении и производстве автокомпонентов, развитии речного судоходства, создании производства мебельной фурнитуры. Для юго-западного региона Китай и его провинции являются стратегическими партнерами: заключены четыре договора с коллегами. Главное в развитии сотрудничества – экономический эффект.