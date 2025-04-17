Умер актер дубляжа Герасимов, озвучивавший Брюса Уиллиса

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов ушел из жизни на 74-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.

Его сын, Антон Герасимов, рассказал, что актер перенес инсульт, после которого впал в кому и уже не вышел из нее. Торжественное прощание с Герасимовым запланировано на 19 апреля, подробности пока неизвестны.