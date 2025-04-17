Умер актер дубляжа Герасимов, озвучивавший Брюса Уиллиса

Актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов ушел из жизни на 74-м году жизни. Об этом пишет ТАСС.
Его сын, Антон Герасимов, рассказал, что актер перенес инсульт, после которого впал в кому и уже не вышел из нее. Торжественное прощание с Герасимовым запланировано на 19 апреля, подробности пока неизвестны.
Герасимов появился на свет 31 августа 1950 года и снялся в таких советских фильмах, как «Освобождение: Битва за Берлин» и «Аты-баты, шли солдаты», а также исполнял эпизодические роли в российских телесериалах. Он стал известен благодаря своей деятельности в дубляже, озвучивая Брюса Уиллиса и Джона Траволту, а также его голос звучал в мультфильме «Гравити Фолз», где он озвучивал дядю Стэна.