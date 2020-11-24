Надежда Ермакова: «Собственник уже предложения сделал по ряду кандидатов на формирование членов правления»

В первую очередь, глава государства поблагодарил Надежду Ермакову за готовность в непростое время взять на себя ответственность руководителя. Ситуацию в банке удалось стабилизировать и даже получить дополнительную прибыль. Вопреки предрассудкам, Президент заявил, что Беларусь не собирается ликвидировать «Белгазпромбанк». Он продолжит и дальше работать на благо экономики страны.

Надежда Ермакова рассказала журналистам, что полномочия временной администрации, которую она возглавляет, истекают в декабре. К этому времени предстоит сформировать руководство банка и решить некоторые проблемные вопросы.

Надежда Ермакова, руководитель временной администрации «Белгазпромбанка»:

Клиенты восстановились, и в принципе уже как-то жизнь наладилась в полном таком нормальном режиме. Единственное только, что банк сократил объемы – где-то порядка на миллиард белорусских рублей сократились активы. Это в связи с тем, что сократились источники финансирования и кредитования. Работники получают заработную плату, так как и планировалось. Закончится в декабре период работы временной администрации, сформируется правление банка, уже в этом плане идет работа, собственник уже предложения сделал по ряду кандидатур на формирование членов правления. Так что все будет в банке нормально.

На встрече у Президента также обсудили положение дел в белорусской экономике и глобальные угрозы ее стабильности.