Александр Лукашенко о «Белгазпромбанке»: с президентом Путиным обсуждали эту тему. Он дословно заявил о том, что банк должен работать

В первую очередь глава государства поблагодарил Надежду Ермакову за готовность в непростое время взять на себя ответственность руководителя. Ситуацию в банке удалось стабилизировать и даже получить дополнительную прибыль. Вопреки предрассудкам, Президент заявил, что Беларусь не собирается ликвидировать «Белгазпромбанк». Он продолжит и дальше работать на благо экономики страны. Полномочия временной администрации истекают в декабре. К этому времени предстоит сформировать руководство банка и решить некоторые проблемные вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Банк мы ни в коем случае не будем ликвидировать, уничтожать, как-то ухудшать работу этого банка. Наоборот, мы сделаем все для того, чтобы банк функционировал и приносил пользу нашему государству. Банк за это время получил даже сверхплановую прибыль. Это такой хороший сигнал, хотя вопросы бизнеса еще остро стоят, бизнес полностью не восстановлен. И это не связано с той политикой, которую мы проводим здесь, внутри. Это, скорее всего, связано с партнерами.

Государство делает очень серьезную ставку на этот банк. С президентом Путиным мы обсуждали эту тему. Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать. Зачем его уничтожать? Тем более, что хозяева этого банка – очень богатые люди. Ну, имеется в виду «Газпром» и так далее – акционеры. Поэтому мы предлагаем акционерам другим, чтобы они работали с этим банком. Не хотят работать – не надо. Значит, мы будем работать сами. В трудный период мы поддержали банк, восстановили его ликвидность, восстановили его работоспособность. Я думаю, мы справимся, не такая это большая проблема.

Комитет Госконтроля закончил проверку, он меня проинформировал об этом. В том числе и проинформировали акционеры. Мы это делаем открыто. Думаю, что в ближайшее время, к середине декабря, мы все процедуры закончим.