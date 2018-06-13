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Белорусское детское питание будут поставлять в Китай

13 июня 2018 17:08
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Новости Беларуси. Белорусское детское питание выходит на китайский рынок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Малоритский консервно-овощесушильный комбинат заключил договор на поставку первой партии продукта.

Белорусское детское питание будут поставлять в Китай-1

Встреча с китайскими партнерами состоялась еще весной. Они побывали на заводе, ознакомились с процессом производства и провели дегустацию. Возникшая тогда большая заинтересованность стала началом делового сотрудничества.

В планах предприятия – освоение вьетнамского рынка. Делегация этой страны сейчас находится в Брестской области и тоже высказывает заинтересованность в налаживании контактов.

# Беларусь-Китай # Экономика # Фотофакт

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