«Национальную платформу бизнеса» и выходы на новые внешние рынки обсудят в рамках Недели белорусского предпринимательства

Новости Беларуси. «Национальная платформа бизнеса», «дорожная карта» государственно-частного партнерства, а также выходы на новые внешние рынки. Эти темы станут ключевыми на Ассамблее деловых кругов, которая 2 марта откроется в Минске в рамках Недели белорусского предпринимательства.

Чиновники, бизнесмены, международные эксперты обсудят пути совершенствования делового климата в Беларуси, улучшение отечественных позиции в международных рейтингах, стратегию привлечения в страну иностранного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.