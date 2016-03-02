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«Национальную платформу бизнеса» и выходы на новые внешние рынки обсудят в рамках Недели белорусского предпринимательства

02 марта 2016 06:36
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Новости Беларуси. «Национальная платформа бизнеса», «дорожная карта» государственно-частного партнерства, а также выходы на новые внешние рынки. Эти темы станут ключевыми на Ассамблее деловых кругов, которая 2 марта откроется в Минске в рамках Недели белорусского предпринимательства.

Чиновники, бизнесмены, международные эксперты обсудят пути совершенствования делового климата в Беларуси, улучшение отечественных позиции в международных рейтингах, стратегию привлечения в страну иностранного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в сфере предпринимательства

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