Белорусско-китайские проекты: в Китае будут выращивать белорусскую клюкву

Новости Беларуси. В Китае скоро появится белорусская клюква. Наши ученые уже побывали в Поднебесной в нескольких экспедициях, и, по заявлению партнеров, белорусская ягода уже вполне освоилась на севере страны. Первый урожай соберут через 2 года. И это только один из совместных белорусско-китайских проектов.

Несмотря на то, что за окном снег, в этой лаборатории всегда весна. На этот раз здесь все внимание уделяют клюкве. Беларусь по экспорту этой продукции на лидирующих позициях в мире. С одного гектара в нашей стране могут получить до 15 тонн ягод. А в 2013 году белорусская клюква пустила корни и на китайских полях.

Этот небольшой черенок клюквы совсем скоро может отправиться в Поднебесную. Наши ученые поставили в эту страну первую пробную партию клюквы, а уже совсем скоро китайцы смогут отведать плоды двустороннего сотрудничества в этой сфере.

Растет белорусская ягода на северо-западе Китая. Но нашлось место в Поднебесной ей не сразу. Долго выбирали почву: китайцы предлагали засадить клюквой кукурузные поля. Сейчас в провинции с мелодичным названиваем Дзилинь - вот такие пейзажи. В свою очередь у белорусских ученых уже на подходе целый урожай новых бизнес-предложений.

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Рассматривались возможности поставки жимолости и актенидии. Это как маленькое киви. Жимолость – перспективная ягодная культура. Это самая первая ягода. Первый урожай мы получаем раньше, чем клубнику.

Сотрудничество Беларуси и Китая приносит свои плоды в самых разных сферах. Совсем недавно наша страна запустила второй спутник. Это совместный белорусско-китайский проект. Сейчас проводятся плановые орбитальные испытания космического аппарата. С 1 апреля он поступит в управление белорусской стороны.

Это тоже высокие технологии. Правда, более приземленные. При помощи этого стана можно изготовить несколько десятков деталей, которые незаменимы в машиностроении. Оборудование полностью механизировано, а главное, что итоговый результат нуждается в минимальной обработке.

Впрочем, в Поднебесной наши ученые заняли еще не одну экспортную нишу.

Вячеслав Томило, директор физико-технического института НАН Беларуси:

Китайские производители автомобильных двигателей получат свои автомобильные детали: поршни, поршневые кольца, поршневые пальцы с нашими белорусскими алмазоподобными покрытиями. Ориентировочно, рынок этих покрытий на автомобильные детали оценивается в Китае в 47 млн. долларов.

Сотрудничество в сфере науки и инноваций Беларусь и Китай начали в 90-ых. Взаимодействие не сбавило темпы до сих пор. Только в прошлом году на стадии реализации было около 20 совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.