Минск вошел в Топ-10 самых перспективных для инвесторов городов Европы

Новости Беларуси. В Минске констатируют улучшение инвестиционного климата. В середине февраля Минск вошел в топ-10 перспективных для инвесторов городов Европы по данным признанных мировых экспертов. В данный момент одновременно реализуются 60 договоров. Почти половина из них приходится на иностранный капитал. Объем прямых инвестиций превысил годовой прогноз больше чем на 65 миллионов рублей.

С привлечением инвестиций в этом году реализуют и ряд социальных проектов. Среди них реконструкция корпусов онкологического диспансера, стадиона «Динамо», строительство двух свиноводческих комплексов.

Наиболее привлекательна сфера услуг. На средства инвесторов в столице планируют обслуживать магистральные путепроводы, утилизировать и сортировать бытовые отходы, а также вводить в хозяйственный оборот неиспользуемое имущество, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Антон Краевский, начальник главного статистического управления Минска:

Город Минск по-прежнему остается наиболее привлекательным для привлечения иностранных инвестиций. Весь объем от привлеченных в Республику Беларусь инвестиций по городу Минску составил 70%. Доминирующая сфера, куда привлекаются прямые иностранные инвестиции, остается по-прежнему сфера услуг: торговля, транспорт и связь.