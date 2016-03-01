Премьера! Новости экономики за 01.03.2016

Новости Беларуси. Самолеты из Беларуси теперь прибывают и в аэропорт Внуково. До этого конечными точками маршрута «на Москву» значились только Домодедово и Шереметьево.

С точки зрения логистики «Внуково» выгодно отличается: всего в 11 километрах от МКАД. И, что сегодня особенно актуально, находится на возвышенности, а это дает дополнительный приоритет при неблагоприятных погодных условиях. Но за удовольствие надо платить. Билеты стоят чуть меньше 4 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два из трех основных мобильных операторов страны с первого марта пересмотрели цены на свои услуги. У одних ряд тарифов подорожал в среднем на 17%. Другие - повышают расценки за пользование роумингом, в основном, в европейских странах. И обещают через месяц снизить цену на эту же услугу в странах ЕАЭС.

Нас же больше беспокоит факт дополнительной налоговой нагрузки на операторов связи. На чьи плечи она ляжет в итоге — пока не ясно.

Александр Синкевич, финансовый аналитик:

На работе провайдеров увеличение налоговой нагрузки никак не отразится, потому что эти деньги пойдут напрямую в бюджет мимо них. Стоит задача – наполнение бюджета, поэтому мероприятие по увеличению налоговых ставок в принципе были ожидаемы.

Цены в минских гостиницах упали на 20%. И теперь — на уровне соседних европейских городов. В 2014, к Чемпионату мира по хоккею, было открыто 17 новых отелей и предложение выросло более чем в 2 раза. Теперь рынок выровнялся, причем, пятизвездочные услуги в Минске стали одними из самых дешевых по сравнению, например, с Вильнюсом, Варшавой и Ригой. За клиентов, понятное дело, боролись рублем и ряд игроков даже был вынужден устанавливать более низкие цены, чем у конкурентов.

Андрей Алешкин, партнер международной консалтинговой компании в сфере коммерческой недвижимости:

Конечно, в структуре затратно, почему еще и снижение произошло. Наверное, все пересмотрели свои расходные составляющие, персонал какой-то лишний. Это дало возможность тоже снизить цену за счет снижения издержек.

Сразу несколько нефтяных синдикатов сократили добычу «черного золота». Страны ОПЕК «урезались» на 280 тысяч баррелей в день. Теперь суточный объем производства не превышает 33 миллиона бочек. Последовали примеру оппонентов по рынку и поставщики самой «дешевой», сланцевой нефти, из США. На 10% меньше будет выкачиваться и из американских скважин. Эталонная марка нефти Brent тут же откликнулась и выросла в цене до 37 долларов. За ней и российский рубль укрепился по отношению к заокеанской валюте.

Как и белорусский, который сегодня отыграл у доллара сразу 229 рублей. У Евро — 423. И в целом укрепился к корзине валют почти на четверть процента.

Курсы валют:

Доллар 21 277

Евро 23 127

Российский рубль 287,77

Гривна 785,49

Злотый 5 334,45

Юань 3 249,29