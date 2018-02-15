Нацбанк ввёл новый вид банковского перевода – прямое дебетование счета

Новости Беларуси. Отныне печать на расчетных документах можно не ставить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нацбанк ввел новый вид банковского перевода – прямое дебетование счета. Суть нового метода платежа в том, что он позволяет кредиторам списывать средства со счетов клиентов банка при условии, что те сформировали платежное поручение. Подобный метод платежа широко используется во многих странах. В том числе в Великобритании, Израиле, Японии.
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