Нацбанк ввёл новый вид банковского перевода – прямое дебетование счета

Новости Беларуси. Отныне печать на расчетных документах можно не ставить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нацбанк ввел новый вид банковского перевода – прямое дебетование счета. Суть нового метода платежа в том, что он позволяет кредиторам списывать средства со счетов клиентов банка при условии, что те сформировали платежное поручение . Подобный метод платежа широко используется во многих странах. В том числе в Великобритании, Израиле , Японии.