Гендиректор турецкой компании: «Главный повод нашего пребывания – намерение открыть завод «Амкодор» в Турции»

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой правительства этой страны 15 февраля. Это первый в истории двух стран официальный визит в Беларусь на уровне премьера.

Новости Беларуси. Беларусь готова сотрудничать с Турцией по всему спектру взаимоотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Халиль Ибрагим Дурсуноглу, генеральный директор компании-партнера ОАО «Амкодор» в Турции: Главный повод нашего пребывания здесь – это намерение открытия завода «Амкодор» в Турции. Это позволит нам повысить доходы и адаптировать очень качественную технику «Амкодора» к турецкому рынку, потому что он очень отличается от российского, например.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня мы говорим о том, что наша перспектива и будущее – это промышленная кооперация. Это инвестиции турецкие в модернизацию производств, создание новых производств, освоение новых технологий. Это совершенно новый и конкретный сюжет, который мы сегодня поддерживаем особенно. Новая сфера в сотрудничестве – это логистика, конечно, это наше научно-техническое взаимодействие.

За последние годы в Беларуси прочно закрепился турецкий бизнес – строительный, продовольственный, туристический. А еще партнеры инвестируют в нашу экономику. Только за 2017 год – больше 40 миллионов долларов.