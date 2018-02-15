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Гендиректор турецкой компании: «Главный повод нашего пребывания – намерение открыть завод «Амкодор» в Турции»

15 февраля 2018 14:15
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Новости Беларуси. Беларусь готова сотрудничать с Турцией по всему спектру взаимоотношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой правительства этой страны 15 февраля. Это первый в истории двух стран официальный визит в Беларусь на уровне премьера.  

Гендиректор турецкой компании: «Главный повод нашего пребывания – намерение открыть завод «Амкодор» в Турции» -1

Продолжили диалог уже на своем уровне представители деловых кругов Беларуси и Турции. В Минске прошел крупный бизнес-форум.  

Сегодня в отношениях двух стран немало примеров успешного выполнения совместных проектов.  

Гендиректор турецкой компании: «Главный повод нашего пребывания – намерение открыть завод «Амкодор» в Турции» -4

Халиль Ибрагим Дурсуноглу, генеральный директор компании-партнера ОАО «Амкодор» в Турции:  
Главный повод нашего пребывания здесь – это намерение открытия завода «Амкодор» в Турции. Это позволит нам повысить доходы и адаптировать очень качественную технику «Амкодора» к турецкому рынку, потому что он очень отличается от российского, например.  

Гендиректор турецкой компании: «Главный повод нашего пребывания – намерение открыть завод «Амкодор» в Турции» -7

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:  
Сегодня мы говорим о том, что наша перспектива и будущее – это промышленная кооперация. Это инвестиции турецкие в модернизацию производств, создание новых производств, освоение новых технологий. Это совершенно новый и конкретный сюжет, который мы сегодня поддерживаем особенно. Новая сфера в сотрудничестве – это логистика, конечно, это наше научно-техническое взаимодействие.  

За последние годы в Беларуси прочно закрепился турецкий бизнес – строительный, продовольственный, туристический. А еще партнеры инвестируют в нашу экономику. Только за 2017 год – больше 40 миллионов долларов.  

# Экономика # Фотофакт # Беларусь-Турция # Владимир Улахович # Халиль Ибрагим Дурсуноглу

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