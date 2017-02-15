Новости экономики за 15.02.2017

Новости Беларуси. Ставка рефинансирования вновь снижена – до 16% годовых. И это уже второе снижение за год. Такими мерами Национальный банк отмечает стабильность финансовой системы, устойчивость на фоне внешних рисков и замедление инфляции. Как это скажется на благополучии каждого из нас, узнаем у нашего экономического обозревателя Анны Рублевой.

СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ 16%

Если у вас есть кредиты, то вы однозначно в числе счастливчиков. Ставка снижена на 1%, а значит кредиты на ее основе и на основе ставки овернайт пропорционально подешевели. Дешевле станут банковские услуги для компаний и бизнесменов. В последний раз ставка рефинансирования 16% была в середине 2011 года. Так что это своеобразный рекорд для экономики последних пяти лет.

«СЕРЕБРО» АВИАТОРОВ

Белорусский национальный перевозчик опередил европейские авиакомпании. Издание «Форбс» и агентство «Авиапорт» составили рейтинг по данным метапоисковиков и реальных клиентов, в основе – маршруты, соотношение цены и качества, уровень услуг и даже пунктуальность. Представители фокус-группы несколько месяцев под видом «тайных покупателей» провели в небе, составляя оценочную таблицу. В результате белорусская компания получила почетное «серебро», оставив позади несколько десятков именитых конкурентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРИЕЗЖАЙТЕ К НАМ ЛЕЧИТЬСЯ!

Экспорт медицинских услуг растет за счет стоматологии, пластической хирургии и общей терапии. Только в Витебской области – плюс 20%, а это 60 миллионов рублей в год. Оценили уровень медпомощи граждане России, Литвы, Латвии и Китая. Больше всех в этом плане преуспел Витебский областной диагностический центр благодаря передвижному пульмоскану. Эта установка принесла более трех миллионов рублей. Точкой роста может стать пятидневный безвизовый въезд для иностранцев. Медики говорят, что этого времени достаточно как минимум для полноценного обследования.

НАШИ В КАНАДЕ

А теперь – на другой континент. В Канаде представили экономический потенциал Беларуси. На бизнес-форуме речь шла о поставках азотных удобрений, мебели, техники, а также телекоммуникационных услуг. В Беларуси зарегистрировано более 40 совместных предприятий и фирм с канадским капиталом. За первое полугодие прошлого года товарооборот вырос в два раза, экспорт – в 10. Итого положительное для нашей страны сальдо составило более 20 миллионов долларов.

ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА

В Минске отметили рост деловой активности. Почти на три тысяч увеличилось количество предпринимателей. Каждый пятый платит единый налог, а это почти 2% всего городского бюджета. В масштабах страны столица дает 37% от коммерческого сектора экономики. И если раньше чаще всего регистрировались рестораторы, то сейчас наблюдается новая тенденция: бизнесмены делают выбор в пользу франшиз, сферы красоты и фитнеса.

И о торгах на валютно-фондовой бирже. Евро и доллар продолжают дешеветь, российский рубль – дорожать. Американский номинал – 1 рубль 86 копеек, европейский – 1 рубль 97 копеек, сотня российских – 3 рубля 28 копеек.