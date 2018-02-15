Минтруда в 2018 году займется прогнозированием потребности экономики в кадрах. Как этот отразится на ВУЗах и ССУЗах

Министерство труда и соцзащиты в нынешнем году займется прогнозированием потребностей экономики в кадрах. Именно от прогноза будет зависеть, сколько студентов и на какие специальности будут принимать ВУЗы и ССУЗы.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь – Сергей Касперович.

Как будет работать новая система? Какие изменения в связи с нововведениями стоит ждать абитуриентам?

Подробности – в видеоматериале.