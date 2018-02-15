Юрлица в банке смогут напрямую решать вопросы, связанные с ипотекой недвижимости

Новости Беларуси. Юрлица смогут напрямую в банке, который выдает кредит, решить в комплексе все вопросы, в том числе, связанные с ипотекой недвижимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году в стране заключили более 50 тыс яч договоров под залог недвижимости, 26 тысяч – под залог квартир. В столице уже работает центр ипотечного кредитования, где в течение одного дня можно получить жилищный кредит, совершить сделку и зарегистрировать объект недвижимости.