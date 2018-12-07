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Нацбанк в 2019 году выпустит 14 наименований памятных монет

07 декабря 2018 17:03
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Новости Беларуси. Будут продолжены выпуски в рамках популярных серий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Найдут отражение на монетах и юбилейные даты, такие, например, как 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 1000-летие Бреста. Особое внимание к спортивной тематике. В 2019 году в Минске пройдут вторые Европейские игры, и к этому событию будет выпущена памятная монета. Традиционно при составлении плана подумали не только о коллекционерах. Монета, посвященная Дню ангела, может стать просто хорошим подарком.

Больше новостей экономики за 7 декабря здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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