Лучшие 14 бизнесменов. Итоги конкурса «Предприниматель года» подвели в Беларуси

Новости Беларуси. 6 декабря стало известно, кто представит Беларусь в финале самого престижного международного конкурса предпринимателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На торжественной церемонии назвали имя победителя национального отбора.

Конкурс «Предприниматель года» объединяет лучших бизнесменов из 60 стран. В Беларуси финалистами на этот раз стали 14 человек. Из них жюри уже выбрало победителей в номинациях «Международный бизнес», «Региональный лидер», «Бизнес среды обитания» и «Стремительный рост». Собственно, один из них и получит шанс побороться за предпринимательский «Оскар».

Международный финал состоится в июне 2019 года в Монако.