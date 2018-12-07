Прямой эфир

Новости экономики за 07.12.2018

07 декабря 2018 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сколько белорусских предприятий представлены на стендах «Вьетнам Экспо», как выросли золотовалютные резервы Беларуси, и что предлагает обсудить Министерство по налогам и сборам? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ

Национальная экспозиция Беларуси масштабно представлена на международной выставке «Вьетнам Экспо», которая проходит в Хошимине. Свою продукцию презентуют более 60 отечественных предприятий. В 2018 году наша страна участвует в статусе почетного гостя. Национальный колорит экспозиции добавляют белорусские мотивы. «Вьетнам Экспо» является крупнейшей международной выставкой страны и проводится уже в 16-й раз. В пяти павильонах центра «Сайгон» свои стенды разместили 750 компаний из 20 стран.

Новости экономики за 07.12.2018-1

Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,4 млрд долларов в эквиваленте

Минфин вынес на общественное обсуждение новые формы деклараций

Должники смогут рассчитываться по исполнительным листам через ЕРИП

Нацбанк в 2019 году выпустит 14 наименований памятных монет

# Экономическая рубрика # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Необычный для нас световой образ»: рассказываем, какой будет главная ёлка Беларуси-2019
07 декабря 2018 14:19

«Необычный для нас световой образ»: рассказываем, какой будет главная ёлка Беларуси-2019

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов
07 декабря 2018 13:36

Польша готова упростить въезд в Евросоюз для белорусов

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов
07 декабря 2018 12:19

«Это определённый фетиш»: в Минске установят около 30 ёлок. Фото эскизов