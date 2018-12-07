Беларусь в статусе почётного гостя участвует в международном форуме Vietnam Expo

Новости Беларуси. Добро пожаловать в Беларусь. Масштабно представлена национальная экспозиция нашей страны на международной выставке Vietnam Expo, которая проходит в Хошимине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Добро пожаловать в Беларусь. Масштабно представлена национальная экспозиция нашей страны на международной выставке Vietnam Expo, которая проходит в Хошимине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2018 году наша страна участвует в этом международном форуме в статусе почетного гостя.
Национальный колорит экспозиции добавляют белорусские мотивы. В этом году на выставке на представлены 750 компаний из 20 стран.