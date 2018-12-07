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Беларусь в статусе почётного гостя участвует в международном форуме Vietnam Expo

07 декабря 2018 06:54
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Новости Беларуси. Добро пожаловать в Беларусь. Масштабно представлена национальная экспозиция нашей страны на международной выставке Vietnam Expo, которая проходит в Хошимине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь в статусе почётного гостя участвует в международном форуме Vietnam Expo-1

В 2018 году наша страна участвует в этом международном форуме в статусе почетного гостя.

Беларусь в статусе почётного гостя участвует в международном форуме Vietnam Expo-4

Национальный колорит экспозиции добавляют белорусские мотивы. В этом году на выставке на представлены 750 компаний из 20 стран.

# Беларусь-Вьетнам # Экономика # Фотофакт

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