Беларусь в статусе почётного гостя участвует в международном форуме Vietnam Expo

Новости Беларуси. Добро пожаловать в Беларусь. Масштабно представлена национальная экспозиция нашей страны на международной выставке Vietnam Expo, которая проходит в Хошимине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2018 году наша страна участвует в этом международном форуме в статусе почетного гостя.