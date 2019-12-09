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Нацбанк утвердил порядок продажи драгоценных камней физлицам

09 декабря 2019 15:06
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Новости Беларуси. Нацбанк определил порядок продажи драгоценных камней физическим лицам. Соответствующее постановление уже опубликовано и вступило в законную силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, аттестованные бриллианты реализуются через кассы центрального хранилища Национального банка за рубли. Платить можно как наличными, так и безналом, в том числе банковской картой. Камни находятся в специальной упаковке, обеспечивающей их сохранность. К ним также прилагается аттестат качества. Там указываются размер, масса, пропорции и другие важные сведения. Такой аттестат имеет определенную степень защиты и выдается покупателю вместе с чеком.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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