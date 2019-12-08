Владимир Семашко: по нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объёме

Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко раскрыл подробности встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации:

По нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объеме. Надо пересмотреть формулы ценообразования на нефть, которые существуют сегодня между нашими НПЗ – это Мозырский НПЗ и «Нафтан» – с одной стороны и с другой стороны нефтяными компаниями российскими. Развязки есть, что дает определенные гарантии, что в следующем году наши НПЗ должны пройти безболезненно и решить эти проблемы и отработать так, как положено.