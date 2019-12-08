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Владимир Семашко: по нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объёме

08 декабря 2019 18:51
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации Владимир Семашко раскрыл подробности встреч Александра Лукашенко и Владимира Путина, а также Сергея Румаса и Дмитрия Медведева.

Владимир Семашко: по нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объёме-1

Владимир Семашко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Российской Федерации:
По нефти нашли достаточно чувствительную развязку, компенсацию, пусть в неполном объеме. Надо пересмотреть формулы ценообразования на нефть, которые существуют сегодня между нашими НПЗ – это Мозырский НПЗ и «Нафтан» – с одной стороны и с другой стороны нефтяными компаниями российскими. Развязки есть, что дает определенные гарантии, что в следующем году наши НПЗ должны пройти безболезненно и решить эти проблемы и отработать так, как положено.

Подробности встречи президентов Беларуси и России в Сочи здесь.

# Союзное государство # Экономика # Владимир Семашко # Фотофакт

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