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Новости экономики за 06.12.2019

06 декабря 2019 14:44
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Новости Беларуси. Сколько страна заработала на «налоге на Google»? Сколько Boeing пополнят национальный авиапарк? И почему мировые цены на продовольствие бьют рекорды? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ БЬЮТ РЕКОРДЫ

Мировые цены на продовольствие бьют рекорды. Главные драйверы – мясо и растительное масло. Индекс цен на последнее поднялся в ноябре на 10 %. А все потому, что выросли котировки на пальмовое масло на фоне общемирового спроса на импорт. Выросла также стоимость рапсового и соевого масла – все из-за возможного дефицита предложения в 2020 году.

Новости экономики за 06.12.2019-1

Индекс цен на мясо поднялся на 4 %, что стало самым значительным месячным приростом более чем за 10 лет. Больше всего под влиянием стабильного спроса на импорт выросли котировки цен на говядину и баранину, в особенности со стороны Китая ввиду приближающихся в конце года праздников. Выросли также цены на свинину и на мясо птицы.

В МОНГОЛИИ ПОСТРОЯТ МОЛОЧНЫЙ КЛАСТЕР ПО БЕЛОРУССКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Строительство молочного кластера с использованием белорусских технологий и оборудования начнется в Монголии в середине 2020 года. Банк развития предоставит кредит, из средств которого будут финансироваться проектирование, комплектация и строительство кластера.

Новости экономики за 06.12.2019-4

На первом этапе предусматриваются инвестиции с белорусской стороны в размере 35 миллионов евро. Кластер будет включать молочный завод общей мощностью 100 тонн молока в сутки и молочно-товарный комплекс на 600 голов.

АВИАПАРК «БЕЛАВИА» ПОПОЛНЯТ ДЕВЯТЬ САМОЛЕТОВ BOEING

9 самолетов Boeing пополнят авиапарк национального авиаперевозчика в 2020 году. Два 737-х в лизинг и семь самолетов нового поколения Boeing 737 MAX 8. В данный момент «Белавиа» эксплуатирует 19 самолетов производства американской компании.

Новости экономики за 06.12.2019-7

В течение пяти месяцев с самолетами модели 737 произошло два авиакатастрофы. После этого многие страны и авиакомпании приостановили из использование. Позже такую ​​меру применила и сама компания Boeing.

СКОЛЬКО СТРАНА ЗАРАБОТАЛА НА «НАЛОГЕ НА GOOGLE»?

В Беларуси на начало декабря «налог на Google» уплачивали 74 иностранные компании, которые предоставляют услуги в электронной форме физлицам. За 9 месяцев 2019 года госбюджет пополнился за счет этого сбора на 16 миллионов 744 тысячи рублей.

Новости экономики за 06.12.2019-10

Среди компаний, которые его уплачивают, значатся Google, Amazon, Apple, Linkedin, Netflix, Booking.com, Uber, Viber и Itunes. К услугам в электронной форме относятся, к примеру, предоставление доменных имен, оказание услуг хостинга, предоставление доступа к поисковым системам.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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