Новости экономики за 04.07.2016

Новости Беларуси. Прошедшие выходные специалисты Нацбанка и Министерства торговли провели у телефонных аппаратов. Горячие линии ведомств при этом не оправдали своего названия: считанные звонки от юридических лиц. Какие вопросы о деноминации уточняли белорусы, узнаем у экономического обозревателя программы Новости «24 часа» на СТВ.

ЧЕКИ БЕЗ НУЛЕЙ

Лишние ноли из чеков исчезнут полностью до конца лета. Пока выдавать финансовый документ предприятия торговли имеют право в зависимости от настроек кассы – то есть в ценах до либо после деноминации.

В целом в Минторге отмечают высокий уровень подготовки розничных объектов к укрупнению рубля. За последние два дня за консультацией по вопросам деноминации на горячую линию министерства обратилось всего 4 человека, чтобы выяснить особенности заполнения платежных документов и работы кассового оборудования.

НЕФТЕДОЛЛАРЫ

Беларусь повысила пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС. Самый значительный рост – более 15 долларов на сырую нефть, на товарный бензин ставки поднялись на 9.

Средний объем экспорта в месяц составляет 135 тысяч тонн. Это значит, что за июль в бюджет поступит дополнительно свыше 2 миллионов долларов. Роста цен на топливо на белорусских АЗС не ожидается.

ДУЕМ НА МОЛОКО

Беларусь увеличила экспорт молочных продуктов в Россию. По сравнению с минувшим годом рост уже составил 15%. Отечественные производители эффективно используют конъюнктуру и нарастили свою долю среди поставщиков на соседний рынок до 83%.

Больше всего зарабатывать получается на продуктах глубокой переработки – твороге и сыре. Общая выручка от экспорта молочки в Россию превысила полмиллиарда долларов.

КУРСЫ ВАЛЮТ

Первые торги после деноминации укрепили белорусский рубль. Доллар потерял 74 пункта, завтра по Нацбанку будет стоить менее 2 рублей. Евро снизился на 3 пункта, при обмене незначительной суммы разница составит несколько копеек. Аналогично российский рубль опустился на сотую долю относительно белорусского.