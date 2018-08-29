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Нацбанк планирует в 2019 году удержать инфляцию в пределах 5%

29 августа 2018 17:12
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Новости Беларуси. Национальный банк подтвердил намерение в 2019 году продолжить снижение процентных ставок по мере возможностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной целью денежно-кредитной политики по-прежнему будет ограничение инфляции. Регулятор планирует удержать ее в пределах 5 %. Для этого банк будет осуществлять контроль за широкой денежной массой. Также сохраняется задача наращивания золотовалютных резервов и в целом развитие финансового и банковского рынка.

Больше новостей экономики за 29 августа здесь.

# Нацбанк Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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