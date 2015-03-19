Нацбанк отозвал у «Дельта Банка» лицензию, деньги вкладчикам обещают вернуть

Новости Беларуси. Всем вкладчикам «Дельта Банк» вернут деньги. С таким заявлением выступил 19 марта представители финансового учреждения, отвечая на вопросы журналистов.

Дальнейшая судьба банка будет зависеть от результата анализов активов.

В настоящий момент его сотрудники активно взаимодействуют с Агентством по гарантированному возмещению банковских вкладов. Для тех, кто взял кредиты обязательства по ним не изменятся.

Александр Педько, руководитель временной администрации ЗАО «Дельта Банк»:

Механизм существует. Денежных средств достаточно. Никакого беспокойства не должно быть. Выплата возмещения, что касается вкладов физических лиц, будет начата в ближайшее время произведена в полном объеме, в том числе будет принята отдельное решение для того, чтобы облегчить доступ вкладчиков к агентству. В частности, в регионах в ближайшее время тоже этот вопрос будет прорабатываться. Что касается кредиторов банка физических лиц, то в данном случае для них ничего абсолютно не меняется, их обязательства перед банком продолжаются, возможность для исполнения обязательств остаются те же.

Напомним, Правление Нацбанка Украины отнесло «Дельта Банк» к категории неплатежеспособных. Главная причина такого шага — непринятие его владельцем своевременных, эффективных и достаточных мер для улучшения финансового состояния.

С 12 марта в «Дельта Банке» решением правления Белорусского Нацбанка была введена временная администрация по управлению финансовым учреждением. 18 марта решено отозвать разрешение на деятельность.

Такие меры приняты в связи с невыполнением «Дельта Ббанком» отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.