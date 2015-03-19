Более 200 инвестиционных и инновационных проектов представлено на международном форуме в Витебске

Новости Беларуси. 19 марта Витебск стал переговорной площадкой для иностранных инвесторов. Крупнейший бизнес-форум собрал десятки зарубежных компаний, которые уже в ближайшем будущем намерены вкладывать в регион. За два дня здесь намерены рассмотреть более 200 инвестпроектов.

Николай Коваль, заместитель председателя Поставского райисполкома:

Мы ищем инвесторов на Воропаевский ДОК, где есть гидроэлектростанция, которая вырабатывает на сегодняшний день электроэнергии только 40 процентов потребности данного предприятия.

Предприятие по производству мебели обеспечит себя электроэнергией, излишки пойдут в общую электросеть Поставского района. Специалисты убеждены, инвестпроект окупится за 7 лет.

Анастасия Бут, СТВ:

Витебску есть что предложить потенциальному инвестору. Например, принять участие в строительстве целого жилого микрорайона «Лучёса». Пока он, правда, существует только в виде макета. Или же принять участие в строительстве 2-й очереди главной карточки Витебска – Летнему амфитеатру.

Портфель инвестпредложений Витебского региона сегодня весьма весомый. Представлены практически все сферы экономики. Да и география бизнес-партнеров впечатляет. Высказали серьезные намерения о сотрудничестве представители Латвии, Чехии, Польши и Кыргызстана. Поэтому партнеры не стали откладывать договоренности на потом и прямо на встрече подписали контракты.

Сергей Юркевич, глава администрации свободной экономической зоны «Витебск»:

Кыргызстан вступает в Евразийский экономический союз, поэтому если Беларусь является мостиком в Европу, то Кыргызстан – мостиком в Азию.

Сегодня деловой Витебск не просто демонстрирует свой потенциал и бизнес-возможности. При подготовке проектов старались учитывать интерес и пожелания инвесторов. Люди с деньгами всерьез рассматривают северный регион, как город молодежи и интеллекта.

Томас Дубик, инвестор (Польша):

Заинтересовал нас проект реконструкции центра Витебска и выполнения работ в этом плане. Мы готовы предоставить свои услуги. Надеемся реализовать свои инвестиции в Витебской области. Тем более Витебск – это центр молодежи. Я считаю, надо работать именно над этим потенциалом.

Павел Тума, инвестор (Чехия):

60 процентов площади у вас – это лесничества. Обработка мощностей и отходов с дерева, зеленая энергия, возможны и для финансирования эти проекты.

Сегодня на Витебщине успешно действуют десятки предприятий с иностранным капиталом. Свыше миллиарда долларов – актив инвестиций. Это хороший пример, как региональные проекты работают на развитие области, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.